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Kontrolsüz çıkış kazayla bitti: 1 yaralı

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Bilecik'in Bozüyük ilçesinde tali yoldan ana yola kontrolsüz çıkan otomobilin çarptığı araçtaki sürücü yaralandı.

Bilecik'te tali yoldan ana yola kontrolsüz çıktığı iddia edilen otomobilin karıştığı trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

Kaza, Bilecik'in Bozüyük ilçesine bağlı Poyra mevkiinde, Poyra Organize Sanayi Bölgesi istikametinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, İbrahim K. idaresindeki 26 FP 091 plakalı otomobil, seyir halindeyken tali yoldan ana yola kontrolsüz şekilde çıktığı öne sürülen Fatih Y. yönetimindeki 16 AVR 598 plakalı otomobile çarptı. Çarpışmanın etkisiyle 16 AVR 598 plakalı otomobilin sürücüsü Fatih Y. yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı sürücü, olay yerine gelen acil servis ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Bozüyük Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - BİLECİK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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