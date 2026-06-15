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Kontrolden çıkan otomobil önce bir bahçe duvarına, ardından bir eve çarparak durabildi

Kontrolden çıkan otomobil önce bir bahçe duvarına, ardından bir eve çarparak durabildi
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Bilecik'in Gölpazarı ilçesinde seyir halindeyken kontrolden çıkan otomobil, önce bahçe duvarına ardından bir eve çarptı. Kazada sürücü yaralandı, hastanede tedavi altına alındı.

Bilecik'te seyir halindeyken kontrolden çıkan otomobil önce bir bahçe duvarına, ardından bir eve çarparak durabildi, sürücüsü yaralandı.

Kaza; Bilecik'in Gölpazarı ilçesi Reşadiye Mahallesi, Osman Gazi Camisi önünde meydana geldi. Vezirhan'dan Gölpazarı istikametine seyir halinde olan Sıddık Yılmaz (61) yönetimindeki 11 ACB 645 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu önce bir bahçe duvarına, ardından bir eve çarparak durabildi. Kazada yaralanan sürücü, olay yerine sevk edilen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Gölpazarı İlçe Hastanesine kaldırıldı. Tedavi altına alınan sürücünün hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

Polis azayla ilgili inceleme başlatıldı. - BİLECİK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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