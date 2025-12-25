Su kanalına uçan otomobilde bulunan bir kişi yaralandı

Haberler

Bilecik-Bozüyük-İnegöl karayolu üzerindeki kazada sürücü Nihat E. direksiyon hakimiyetini kaybederek otomobili su kanalına uçurdu. Olayda yolcu Kevser E. yaralandı ve hastaneye kaldırıldı.

Bilecik'te seyir halinde kontrolden çıkan otomobil su kanalına uçarken, sürücü yaralandı

Kaza dün gece Bilecik-Bozüyük- İnegöl karayolu Çaydere Kavşağına mevkiinde meyda geldi. Karayolu üzerinde seyir halindeki 16 AG 851 plakalı otomobil sürücüsü Nihat E. bir anda aracın direksiyonun hakimiyetini kaybetti. Kontrolden çıkan otomobil yolun sağ emniyet şeridinde bulunan su kanalına uçtu. Meydana gelen trafik kazasında araçta yolcu olarak bulunan Kevser E. yaralandı. Yaralı olay yerine gelen acil servis ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Bozüyük Devlet Hastanesi kaldırıldı.

Polis kazayla ilgili inceleme başlattı. - BİLECİK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3-sayfa
