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Bilecik'te konaklama tesisleri ve kiralık araç firmalarına sıkı denetim

Bilecik'te konaklama tesisleri ve kiralık araç firmalarına sıkı denetim
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Bilecik İl Emniyet Müdürlüğü, il merkezi ve ilçelerde konaklama tesisleri ile kiralık araç firmalarına yönelik denetimleri artırdı. Kamu düzeni ve güvenliğin sağlanması amacıyla yapılan çalışmalarda, mevzuata uygunluk ve aranan şahısların yakalanması hedefleniyor.

Bilecik'te konaklama tesisleri ve kiralık araç firmalarına yönelik denetimler sıklaştırıldı.

Bilecik İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince il merkezi ve ilçelerde yürütülen çalışmalar kapsamında, konaklama tesisleri ve kiralık araç firmaları başta olmak üzere hassas noktalarda kapsamlı uygulama ve denetimler gerçekleştirildi. Çalışmalarda, kamu düzeninin korunması, suç ve suçluyla etkin mücadele edilmesi ile olası risklerin önlenmesi hedeflendi. Denetimler kapsamında konaklama tesisleri ve kiralık araç firmalarının ilgili mevzuata uygun faaliyet gösterip göstermediği kontrol edilirken, aranan şahısların yakalanmasına yönelik uygulamalar da aralıksız sürdürüldü. İl genelindeki hassas noktalarda güvenlik tedbirleri artırılarak vatandaşların huzur ve güvenliğinin sağlanmasına yönelik kontroller sıklaştırıldı.

Bilecik İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin, vatandaşların can ve mal güvenliğini korumak, kamu düzenini muhafaza etmek ve suçun önlenmesine yönelik çalışmalarını 7 gün 24 saat esasına göre kararlılıkla sürdürdüğü bildirildi. - BİLECİK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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