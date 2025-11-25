Haberler

Bilecik'te Kız Yurdunu Su Bastı

Güncelleme:
Bilecik'te bu yıl tamamlanan Halime Hatun Kız Yurdu'nda patlayan su borusu nedeniyle bazı odaları su bastı. Öğrenciler, vize haftasında yaşanan duruma tepki gösterdi.

Bilecik'te yapımı bu yıl tamamlanan kız yurdunu su bastı.

2019 yılında 368 milyon 800 bin TL bedelle ikmal ihalesi yapılan projede toplam 20 bin metrekare alana yapılan ve bu yıl tamamlanan Kredi ve Yurtlar Kurumuna (KYK) bağlı Halime Hatun Kız Yurdu'nda bazı odaları, patlayan su borusu nedeniyle su bastı. Gece saatlerinde yaşanan olayda öğrenciler şaşkınlık yaşadı. Vize haftasında olduklarını ve sınavlara çalıştıklarını ifade eden öğrenciler, duruma tepki gösterdi.

Geçtiğimiz Ekim ayında kapılarını öğrencilere açan yurtta daha önce de su borularının patlaması sonucu bazı odaları su basmıştı. - BİLECİK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3-sayfa

