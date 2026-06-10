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Bilecik'te kamyonetin devrildiği kazada 1 kişi yaralandı

Bilecik'te kamyonetin devrildiği kazada 1 kişi yaralandı
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Bilecik-Bozüyük-Eskişehir karayolunda seyir halindeki kamyonet kontrolden çıkarak su kanalına devrildi. Kazada sürücü yaralandı, trafik bir süre kontrollü sağlandı.

Bilecik'te seyir halinde kontrolden çıkan kamyonet devrilirken, sürücüsü yaralandı.

Kaza; Bilecik-Bozüyük-Eskişehir karayolunda meydana geldi. Bozüyük istikametine seyir halindeki 26 HN 698 plakalı kamyonet sürücüsü S.E.K. bir anda aracın direksiyon hakimiyetini kaybetti. Kontrolden çıkan kamyonet yolun sağ tarafındaki su kanalına devrildi. Meydana gelen trafik kazasında araç sürücü yaralandı. Yaralı olay yerine gelen acil servis ekiplerince yapılan ilk müdahalesi yapıldı.

Kaza nedeniyle bir süre kontrollü sağlanan trafik, aracın kaldırılmasının ardından normale döndü.

Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı. - BİLECİK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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