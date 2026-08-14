Bilecik'te Resmi Araç Kaldırıma Park Edince Tepki Çekti
Bilecik merkez İstiklal Mahallesi Şadırvan mevkiinde, Bilecik İl Tarım ve Orman Müdürlüğü'ne ait 11 AE 602 plakalı resmi araç sürücüsü, bir işyerinin önündeki kaldırıma park etti. Bu sorumsuz davranış, yayaların tepkisine neden oldu. Vatandaşlar, sürücülerin kaldırımlara araç park etmemeleri gerektiğini belirterek yetkililere seslendi. Olay, bölgede trafik ve yaya güvenliği konusundaki hassasiyeti bir kez daha gündeme getirdi.
Bilecik'te kaldırıma park eden resmi araç sürücüsü yayaların tepkilere neden oldu.
Bilecik merkez İstiklal Mahallesi Şadırvan mevkiinde bir işyerinin önündeki kaldırıma 11 AE 602 plakalı resmi araç sürücüsü park etti. Bilecik İl Tarım ve Orman Müdürlüğüne ait olduğu öğrenilen 11 AE 602 plakalı araç sürücüsünün bu sorumsuzluğunu yayalar tepkiyle karşılarken, sürücülerin kaldırımlara araç park etmemelerini istediler.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı