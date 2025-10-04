Haberler

Bilecik'te Kaçak Makaron Operasyonu: 1 Gözaltı

Bilecik'te Kaçak Makaron Operasyonu: 1 Gözaltı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İnhisar ilçesinde gerçekleştirilen operasyonda çok sayıda dolu ve boş makaron ele geçirildi. 5607 Sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu'na muhalefet suçundan bir şüpheli gözaltına alındı.

Bilecik'in İnhisar ilçesinde gerçekleştirilen operasyonda çok sayıda dolu ve boş makaron ele geçirildi.

Edinilen bilgilere göre, İnhisar İlçe Emniyet Amirliği ekiplerince kaçakçılıkla mücadele kapsamında yapılan çalışmalarda, bir adreste yapılan aramada çok sayıda dolu ve boş makaron ele geçirildi. Operasyonda, 5607 Sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu'na muhalefet suçundan 1 şüpheli gözaltına alındı.

Emniyet yetkilileri, halk sağlığını tehdit eden ve vergi kaybına yol açan kaçak tütün ürünlerine yönelik denetimlerin kararlılıkla sürdürüleceğini bildirdi. - BİLECİK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
Dilovası'nda kimya fabrikasında patlama! Can kaybı var

Sanayi şehrimizde fabrikada patlama: Hayatını kaybeden işçiler var
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
DEM heyeti ile görüşen Öcalan: Sürecin gelişmesi siyasi ve hukuki gerekliliklere bağlı

Öcalan'dan süreçle ilgili yeni mesaj! Bir noktayı özellikle vurguladı
İbrahim Tatlıses'ten Hülya Avşar itirafı: Hep beni düşünür

İbrahim Tatlıses'ten açılışta dikkat çeken Hülya Avşar itirafı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.