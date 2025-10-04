Bilecik'te Kaçak Makaron Operasyonu: 1 Gözaltı

Bilecik'in İnhisar ilçesinde gerçekleştirilen operasyonda çok sayıda dolu ve boş makaron ele geçirildi.

Edinilen bilgilere göre, İnhisar İlçe Emniyet Amirliği ekiplerince kaçakçılıkla mücadele kapsamında yapılan çalışmalarda, bir adreste yapılan aramada çok sayıda dolu ve boş makaron ele geçirildi. Operasyonda, 5607 Sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu'na muhalefet suçundan 1 şüpheli gözaltına alındı.

Emniyet yetkilileri, halk sağlığını tehdit eden ve vergi kaybına yol açan kaçak tütün ürünlerine yönelik denetimlerin kararlılıkla sürdürüleceğini bildirdi. - BİLECİK