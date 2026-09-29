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Bilecik'te jandarmanın durdurduğu araçta 202 sahte Amerikan doları bulundu

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Bilecik'te jandarmanın durdurduğu araçta 202 sahte Amerikan doları bulundu
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Bilecik'te jandarma ekiplerince şüphe üzerine durdurulan bir araçta yapılan aramada 202 sahte Amerikan doları ele geçirildi. Şüpheli hareketler üzerine alınan adli arama kararıyla bulunan sahte paralarla ilgili soruşturma başlatıldı.

Bilecik'te jandarma ekiplerince durdurulan araçta yapılan aramada 202 adet sahte Amerikan doları ele geçirildi.

Edinilen bilgilere göre, Bilecik İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ve Osmaneli İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince şüphe üzerine bir araç durduruldu. Araçta bulunan M.G.E. ve E.Ş. isimli şahısların şüpheli hareketler sergilemesi üzerine adli arama kararı alındı. Araçta yapılan aramada 202 adet sahte Amerikan doları ele geçirildi.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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