Bilecik'te Jandarmadan Şantaj Suçlusu Yabancı Uyruklu Şahıs Yakalandı

Bilecik'te jandarma ekipleri, şantaj suçundan arama kaydı bulunan yabancı uyruklu şahsı yakaladı.

Bilecik İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından il genelinde düzenlenen huzur ve güven uygulaması kapsamında, şantaj suçundan arama kaydı bulunan yabancı uyruklu şahıs yakalandı. İl Jandarma Komutanı Ali Vanlı'nın koordinesinde gerçekleştirilen uygulamaya 120 personel katıldı. Ekipler tarafından yapılan denetimlerde bin 916 şahıs, 759 araç, 21 iş yeri ve 26 metruk bina kontrol edildi.

Yakalanan şüpheli, işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edildi. Bilecik İl Jandarma Komutanlığı, vatandaşların huzur ve güvenliğinin sağlanması amacıyla benzer uygulamaların aralıksız süreceğini açıkladı. - BİLECİK