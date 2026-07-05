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Bilecik'te hasat öncesi kritik uyarı

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Bilecik'te jandarma ekipleri, buğday hasadı yapan çiftçilere yangın riskine karşı su tankeri bulundurmaları ve trafik kuralları konusunda eğitim verdi.

Bilecik'te jandarma ekipleri, buğday hasadı yapan çiftçilere uyarıda bulundu.

Edinilen bilgilere göre, Bilecik İl Jandarma Komutanlığına bağlı Merkez İlçe Jandarma Komutanlığı 1'inci Jandarma Motorlu Trafik Timi tarafından Bilecik'e bağlı Kuyubaşı köyünde buğday hasadı yapan çiftçilere yönelik eğitim faaliyeti gerçekleştirildi. Ekipler, hasat sırasında çıkabilecek muhtemel yangınlara karşı su dolu tanker bulundurulmasının önemine dikkat çekerek, yangın riskini en aza indirecek tedbirler hakkında bilgi verdi.

Öte yandan, bilgilendirme kapsamında çiftçilere ayrıca genel trafik kuralları da anlatılırken, hasat döneminde hem can ve mal güvenliğinin sağlanması hem de muhtemel yangınların önlenmesi amacıyla benzer eğitim faaliyetlerinin sürdürüleceği öğrenildi. - BİLECİK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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