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Bilecik’te jandarma personeline av koruma ve biyokaçakçılık eğitimi

Bilecik’te jandarma personeline av koruma ve biyokaçakçılık eğitimi
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Bilecik’te jandarma personeline, av koruma, biyokaçakçılık ve hayvan sağlığı konularında bilgilendirme eğitimi verildi.

Bilecik'te jandarma personeline, av koruma, biyokaçakçılık ve hayvan sağlığı konularında bilgilendirme eğitimi verildi.

Bilecik'in İnhisar ilçesinde Bilecik Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü koordinesinde gerçekleştirilen eğitimde, 4915 sayılı Kara Avcılığı Kanunu kapsamında av koruma ve kaçak avcılıkla mücadele, biyokaçakçılık ile 5199 sayılı Hayvanları Koruma Kanunu kapsamında uygulanacak mevzuat ve esaslar ele alındı. Eğitimde ayrıca avcılığın kontrolü, av hayvanlarının korunması ve av yasaklarının takibi konularında bilgi verilirken, usulsüz avcılıkla mücadelede jandarma personelinin görev ve sorumlulukları anlatıldı.

Kırsal alanda meydana gelebilecek biyokaçakçılık ve hayvanları koruma mevzuatı kapsamındaki olaylarda dikkat edilmesi gereken hususların da aktarıldığı eğitimle, ekiplerin sahadaki uygulamalara yönelik bilgi ve farkındalıklarının artırılması hedeflendi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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