Bilecik'te Jandarma Operasyonu: Aranan Şahıslara Eş Zamanlı Denetim

Bilecik'te jandarma tarafından eş zamanlı aranan şahıs operasyonu gerçekleştirildi.

Bilecik İl Jandarma Komutanlığı koordinesinde, yapılan uygulama kapsamında, toplam 115 personel ile 18 farklı noktada denetim gerçekleştirildi. Uygulamada hakkında yakalama kararı bulunan şahısların tespiti, suç ve suçlularla mücadele ile kamu düzeninin sağlanmasına yönelik çalışmalar yürütüldü. Ekipler, araç ve kişi sorgulamalarını sistematik şekilde sürdürürken, il genelindeki kontrol noktalarında vatandaşların güvenliği için yoğun denetim yaptı.

Bilecik İl Jandarma Komutanı Ali Vanlı, "Uygulamamıza, suç işleme potansiyeli bulunan şahısların yakalanmasına ve toplum huzurunun artırılmasına yönelik olarak periyodik şekilde devam edeceğiz. Huzur ve güven ortamının sağlanmasına yönelik operasyon ve uygulamaları kararlılıkla sürdüreceğiz" dedi. - BİLECİK