Bilecik'te define avcıları suçüstü yakalandı

Bilecik'te izinsiz kaçak kazı yapan 5 kişi jandarma ekiplerince suçüstü yakalandı.

Alınan bilgilere göre; Bilecik'in İnhisar ilçesinde Koyunlu Köyü Hamamönü Mevkiinde önleyici kolluk devriyesi yapan jandarma ekipleri kazak kazı yapan 5 kişiyi suçüstü yakalandı. Yapılan incelemelerde 1 adet el dedektörü, 2 adet alan tarama cihazı, 1 adet pirinç alan tarama cihazı, 1 adet çekiç, 1 adet manivela, 2 adet pala, 1 adet kazma, 1 adet kürek ve 1 adet murç ele geçirildi. Meydana gelen olayla ilgili M.P., Ü.C., Ü.Ü, E.C. ve O.Y. gözaltına alındı. Şu üstü yakalanan 5 şahıs İnhisar İlçe Jandarma Komutanlığına götürülürken, olayla ilgili inceleme başlatıldı. - BİLECİK