Haberler

Bilecik'te iki araç çarpıştı: 3 yaralı

Bilecik'te iki araç çarpıştı: 3 yaralı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Bilecik'in Pazaryeri ilçesinde meydana gelen trafik kazasında iki araç çarpıştı. Çarpışma sonucu toplamda 3 kişi hafif yaralandı. Olay yerinde inceleme başlatıldı.

Bilecik'in Pazaryeri ilçesinde iki aracın çarpıştığı kazada 3 kişi yaralandı.

Edinilen bilgilere göre, kaza dün gece Pazaryeri ilçesine bağlı Fıranlar köyü sınırlarında bulunan bir seramik fabrikası önünde meydana geldi. Oğuzhan İ., idaresindeki 07 AND 309 plakalı araç ile Burak Ö., yönetimindeki 16 AEB 341 plakalı araç çarpıştı. Meydana gelen kazada 07 AND 309 plakalı araçta yolcu olarak bulunan Ayça İ. ile 16 AEB 341 plakalı araçta yolcu olarak bulunan Necla Ö. ve Cemre Su M. hafif şekilde yaralandı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - BİLECİK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa
İran istihbaratı duyurdu! Bu iddia doğruysa yer yerinden oynar

Gizli anlaşma ifşa oldu! Bu iddia doğruysa yer yerinden oynar
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Aleksei Navalny'nin eşi: Putin bir katil, hesap vermeli

Putin fena köşeye sıkıştı: O bir katil, derhal hesap vermeli
Bahçeli'den Uraz Kaygılaroğlu'na telefon

Bahçeli'den ünlü oyuncuya sürpriz telefon! Bir de hediyesi var
Epstein skandalında Manchester United bağlantısı: Ünlü modele ahlaksız teklif

2016'da boşanmışlardı, şampiyon kalecinin eşine ahlaksız teklif
Bu takımı kim durduracak? Gelene geçene 4 atıyorlar

Bu takımı kim durduracak? Gelene geçene 4 atıyorlar
Aleksei Navalny'nin eşi: Putin bir katil, hesap vermeli

Putin fena köşeye sıkıştı: O bir katil, derhal hesap vermeli
Uludağ'da bahar keyfi kabusla bitti, iniş yolunda 1 kilometrelik kuyruk oluştu

Sadece eve dönmek istediler, kuyruk 1 kilometre uzadı
Keçiören'de ilginç istifa kutlaması: Adak lokması dağıtıldı

Başkan'ın istifasını böyle kutladı: Ahdım vardı!