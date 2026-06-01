Hıdırellez şenliklerinde bin kişilik güvenlik tedbiri

Bilecik'in Gölpazarı ve Yenipazar ilçelerinde düzenlenen Hıdırellez şenliklerinde jandarma ekipleri bin kişi için güvenlik tedbiri aldı.

Gölpazarı ilçesine bağlı Büyüksürmeli köyünde gerçekleştirilen şenlikte 3 asayiş timi (8 personel) görev yaparken, yaklaşık 400 vatandaşın katılımıyla etkinlik sorunsuz şekilde tamamlandı. Yenipazar ilçesine bağlı Batıbelenören ve Aşağıçaylı köylerinde düzenlenen şenliklerde ise 2 asayiş timi (6 personel) görev aldı. Bu etkinliklere de yaklaşık 600 vatandaş katıldı.

Toplamda yaklaşık bin vatandaşın katıldığı Hıdırellez şenliklerinde jandarma ekiplerince güvenlik tedbirleri alınırken, vatandaşlara dolandırıcılık, hırsızlık, hayvan hırsızlığı ve 6284 sayılı Kanun kapsamında bilgilendirme yapıldı. - BİLECİK

