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Bilecik’te hafriyat kamyonu devrildi: 1 yaralı

Bilecik’te hafriyat kamyonu devrildi: 1 yaralı
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Bilecik’te kontrolden çıkan hafriyat kamyonu devrilip yan yatarken, yaralanan sürücü hastaneye kaldırıldı.

Bilecik'te kontrolden çıkan hafriyat kamyonu devrilip yan yatarken, yaralanan sürücü hastaneye kaldırıldı.

Kaza, Bilecik'in Bozüyük ilçesine bağlı Dübekli Köyü'ndeki inşaat ocak sahası içinde meydana geldi. Alınan bilgilere göre; Hasan K. idaresindeki 34 MUT 486 plakalı taş yüklü kamyon, dönüş yaptığı esnada çukura girdi. Sürücünün kontrolünden çıkan kamyon devrilerek yan yattı. İhbar üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralanan sürücü Hasan K., sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Bozüyük Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Jandarma kazayla ilgili inceleme başlattı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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