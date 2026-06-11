Bilecik'te fırın ve kiler olarak kullanılan alanda yangın

Bilecik'te bir evin fırın ve kiler olarak kullanılan alanında meydana gelen yangın, eve sıçramadan söndürüldü.

Yangın, Bilecik'in Yenipazar ilçesine bağlı Yukarıçaylı Köyü'nde meydana geldi. Alınan bilgilere göre; Sadettin T.'ye ait eve bağlı fırın ve kiler olarak kullanılan eklentinin nedeni belli olmayan bir sebeple çatı kısımlarında yangın çıktı. Yangına itfaiye ekipleri anında müdahale ederken, söndürülerek kontrol altına alındı. Ekipler soğutma çalışmaları devam ederken, herhangi bir dumandan etkilenme veya yaralanma yaşanmadı.

Jandarma yangınla ilgili inceleme başlattı. - BİLECİK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı