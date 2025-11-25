Haberler

Bilecik'te Evde Yangın Çıktı, Can Kaybı Yok

Güncelleme:
Bilecik'in Osmaneli ilçesinde Mustafa A. isimli şahsa ait evde çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesi ile söndürüldü. Yangının bacadan çıktığı tespit edildi, can kaybı ve yaralanma olmadı.

Bilecik'in Osmaneli ilçesinde dün gece bir evde çıkan yangın ekiplerin müdahalesi ile söndürüldü.

Edinilen bilgilere göre, Osmaneli İlçesi Çerkeşli Köyü'nde Mustafa A. isimli şahsa ait evde yangın çıktı. Yangın çevredeki vatandaşlar tarafından 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirildi. Olay yerine sevk edilen jandarma ve itfaiye ekipleri, yangını hızlı bir şekilde müdahale etti. Ardından soğutma çalışmaları gerçekleştirdi. Yangında herhangi bir can kaybı ve yaralanma meydana gelmedi. İlk belirlemelere göre yangının, evin ikinci katındaki baca kısmından başladığı tespit edildi. Jandarma Komutanlığı ekipleri, olayla ilgili soruşturma başlattı. - BİLECİK

