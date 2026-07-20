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Engelli bireylere trafik güvenliği eğitimi

Engelli bireylere trafik güvenliği eğitimi
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Bilecik İl Emniyet Müdürlüğü, 2024-2027 Karayolu Trafik Güvenliği Eylem Planı kapsamında 14 engelli bireye temel trafik kuralları ve farkındalık eğitimi verdi.

Bilecik'te engelli bireylere trafik güvenliği eğitimi verildi.

Bilecik İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekiplerince, 2024-2027 Karayolu Trafik Güvenliği Eylem Planı kapsamında farkındalık çalışmalarına devam ediliyor. Bu kapsamda, Gündüz Bakım Rehabilitasyon ve Aile Danışma Merkezi Müdürlüğü'nden hizmet alan 14 engelli bireye trafik güvenliği eğitimi verildi. Eğitimde katılımcılara trafikte temel davranış kuralları, trafik kuralları, trafikte saygı ve hoşgörü ile trafikte uyulması gereken temel kurallar hakkında bilgilendirme yapıldı.

Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü yetkilileri, trafik güvenliği konusunda toplumun tüm kesimlerinde farkındalık oluşturulmasının amaçlandığını belirterek, benzer eğitim faaliyetlerinin farklı gruplara yönelik sürdürüleceğini ifade etti. - BİLECİK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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