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Bilecik'te düzensiz göçe geçit yok

Bilecik'te düzensiz göçe geçit yok
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Bilecik İl Emniyet Müdürlüğü, düzensiz göçle mücadele kapsamında kent genelinde denetim yaptı. Mobil Göç Aracı ile terminal, park ve bahçelerde kimlik kontrolleri gerçekleştirildi.

Bilecik'te düzensiz göçle mücadele kapsamında denetim gerçekleştirildi.

Bilecik İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince düzensiz göçle mücadele kapsamında kent genelinde denetim çalışmaları gerçekleştirildi. Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü koordinesinde yürütülen çalışmalarda Mobil Göç Aracı desteği kullanıldı. Terminal, park, bahçe ve vatandaşların yoğun olarak bulunduğu noktalarda kimlik kontrolleri yapıldı.

Öte yandan, toplum huzuru ve güvenliğinin sağlanması, düzensiz göç hareketlerinin önlenmesi amacıyla gerçekleştirilen denetimlerin aralıksız sürdüğü bildirildi. - BİLECİK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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