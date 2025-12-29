Bilecik'te drift atan sürücüye ceza yağdı

Bilecik'te drift atan otomobil sürücüsüne 46 bin lira idari para cezası kesildi ve ehliyetine el konuldu.

Olay; Bilecik-Sakarya-İstanbul kara yolu Bilecik Yeni Otogar mevkiinde meydana geldi. İhbar üzerinde bu mevkide drift atan bir otomobil sürücüsü ekiplerce anında tespit edildi. Yapılan çalışmalar sonucunda söz konusu araç, PTS kayıtları ve KGYS incelemesiyle kent merkezinde ele geçirildi. Hakkında gerekli yasal işlemler başlatılan sürücü T.E.'ye 46 bin 392 TL idari para cezası uygulanırken belgesi de 60 gün süreyle alındı.

Ayrıca araç 60 gün süreyle trafikten men edilerek yediemin otoparkına çekildi. - BİLECİK