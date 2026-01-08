Haberler

Bilecik'te vatandaşlara dolandırıcılık uyarısı yapıldı

Bilecik'te vatandaşlara dolandırıcılık uyarısı yapıldı
Güncelleme:
Bilecik İl Emniyet Müdürlüğü, kapalı pazar alanında vatandaşlara dolandırıcılık konularında bilgilendirme yaparak, alışverişte dikkat edilmesi gerekenler hakkında broşürler dağıttı. Emniyet Müdürü Gökalp Şener, toplumun bilinçlenmesinin önemine vurgu yaptı.

Bilecik'te kapalı pazarda vatandaşlara dolandırıcılık uyarısı kapsamında bilgilendirme yapıldı.

Bilecik İl Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından, Hürriyet Mahallesi Kapalı Pazar Alanı'nda vatandaşlara yönelik bilgilendirme faaliyeti gerçekleştirildi. Çalışma kapsamında pazarda alışveriş yapan vatandaşlara dolandırıcılık çeşitleri, iletişim yoluyla dolandırıcılık ve genel güvenlik konularında bilgi verilirken, hazırlanan broşürler dağıtıldı. Ekipler, özellikle telefon ve internet üzerinden yapılan dolandırıcılık olaylarına karşı dikkatli olunması konusunda uyarılarda bulundu.

Bilecik İl Emniyet Müdürü Gökalp Şener, "Toplum olarak bilinçlenmek, birlikte daha güvenli bir yaşam için en güçlü adımımızdır" dedi. - BİLECİK

500

