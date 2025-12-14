Haberler

Bilecik'te aday sürücü direksiyon sınavında kaza yaptı: 4 yaralı

Bilecik'te direksiyon sınavına giren bir aday sürücünün aracı, kavşakta başka bir otomobille çarpıştı. Kazada 4 kişi yaralandı, sağlık durumu iyi olan yaralılar hastaneye kaldırıldı.

Bilecik'te direksiyon sınavına giren aday sürücünün kullandığı araç ile bir otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 4 kişi yaralandı.

Kaza, Bilecik-Osmaneli yolu Abdulhamit Bulvarı Pelitözü Kavşağı'nda meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Z.B. isimli aday sürücü, sürücü eğitmeni A.T., sınav komisyon üyeleri S.S. ve A.F. eşliğinde direksiyon sınavına girdi. Sınav esnasında Z.B.'nin kullandığı 11 ABT 620 plakalı otomobil, kavşakta Y.Ç. idaresindeki 06 EFR 131 plakalı SUV tipi otomobille çarpıştı. Kazada Z.B., A.T., S.S. ve A.F. yaralanırken, olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin müdahale ettiği yaralılar, Bilecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenilirken, kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - BİLECİK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3-sayfa
Kanser tedavisi gören Şehzadeler Belediye Başkanı Gülşah Durbay, hayatını kaybetti

