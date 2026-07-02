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Bilecik'te 9 yoklama kaçağıyla hacizli araç yakalandı

Bilecik'te 9 yoklama kaçağıyla hacizli araç yakalandı
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Bilecik İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince il genelinde yapılan denetimlerde 9 yoklama kaçağı ve hacizli 1 araç tespit edildi. Ayrıca 20 araca 52 bin 31 lira ceza kesildi.

Bilecik'te gerçekleştirilen denetimlerde 9 yoklama kaçağıyla hacizli araç yakalandı.

Edinilen bilgilere göre, Bilecik İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince il genelinde gerçekleştirilen denetimlerde 124 personel görev aldı. Uygulamalar kapsamında 5 bin 758 şahıs ile 2 bin 775 araç sorgulanırken, 9 yoklama kaçağı ile hacizli ve yakalamalı 1 araç tespit edildi. Denetimlerde ayrıca 33 umuma açık yer, park ve bahçe, 23 iş yeri ile 40 metruk bina kontrol edildi. Trafik ekiplerince yapılan denetimlerde kurallara aykırı olduğu belirlenen 20 araca toplam 52 bin 31 lira idari para cezası uygulanırken, 4 araç trafikten men edildi. - BİLECİK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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