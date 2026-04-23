Bilecik'te çocuğa cinsel istismardan aranan şahıs yakalandı
Bilecik'te, hakkında çocuğa cinsel istismar suçundan 4 yıl 5 ay 10 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan E.R.B. isimli şahıs, jandarma ekipleri tarafından yakalanarak cezaevine teslim edildi.
Edinilen bilgilere göre, Bilecik İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince aranan şahısların yakalanmasına yönelik yürütülen çalışmalar kapsamında Osmaneli ilçesinde operasyon düzenlendi. Yapılan çalışmada, hakkında çocuğun cinsel istismarı suçundan 4 yıl 5 ay 10 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan E.R.B. isimli şahıs yakalandı.
Gözaltına alınan şahıs, işlemlerinin ardından Bilecik M Tipi Ceza İnfaz Kurumu'na teslim edildi. - BİLECİK
Kaynak: İhlas Haber Ajansı