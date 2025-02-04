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Bilecik'te Çelik Fabrikasında İş Kazası: 2 İşçi Hayatını Kaybetti

Bilecik'te Çelik Fabrikasında İş Kazası: 2 İşçi Hayatını Kaybetti
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Bilecik'teki Has Çelik fabrikasında vinç sepetinden düşen 2 işçi, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Bilecik'te kurulum aşamasında olan bir çelik fabrikasında vinç sepetinden düşen 2 işçi hayatını kaybetti.

Osmaneli Organize Sanayi Bölgesinde kurulum aşamasında olan Has Çelik adlı fabrikada 10 metre yüksekte olan vinç sepetinin içinde çalışan İbrahim Bayhan (30) ve Ayaz Oktatar (23) isimli 2 şahıs bir andan sepetten yere düştü. Ağır yaralanan İbrahim Bayhan Bilecik Eğitim ve Araştırma Hastanesine, Ayaz Oktatar ise Osmaneli Selahattin Çetintaş Devlet Hastanesine kaldırıldı. İkili hastanelerde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Olayla ilgili inceleme başlatıldı. - BİLECİK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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