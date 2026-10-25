Bilecik'te Atatürk İlkokulunda 90 öğrenciye trafik güvenliği eğitimi verildi

Bilecik'te Atatürk İlkokulunda 90 öğrenciye trafik güvenliği eğitimi verildiGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Bilecik'te Birlikte Güvenli Gelecek projesi kapsamında Atatürk İlkokulundaki 90 öğrenciye İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince trafik güvenliği eğitimi verildi. Eğitimde temel trafik kuralları ve trafikte saygı anlatıldı; öğrencilerin günlük yaşamda bilinç kazanması amaçlandı.
Bilecik'te 90 öğrenciye 'Trafik Güvenliği Eğitimi' verildi.
Bilecik'te "Birlikte Güvenli Gelecek" projesi kapsamında Atatürk İlkokulunda öğrenim gören 90 öğrenciye 'Trafik Güvenliği Eğitimi' verildi. Bilecik İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince gerçekleştirilen eğitimde, öğrencilere trafikte temel davranış şekilleri ve trafik kuralları anlatıldı. Trafikte saygının önemine de dikkat çekilen eğitimde, öğrencilerin günlük yaşamda uyması gereken trafik kuralları hakkında bilgilendirme yapıldı.
Öte yandan, eğitim kapsamında öğrencilerin trafik kurallarını daha iyi öğrenmeleri ve trafikte karşılaşabilecekleri durumlara karşı bilinç kazanmaları amaçlandı.