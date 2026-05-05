Bilecik'te aşırı yağış ulaşımı da olumsuz etkiliyor

Bilecik'te aşırı yağış nedeniyle ulaşımda aksamalar meydana geliyor.

Bilecik'te gece saatlerinden itibaren etkisini artıran aşırı yağış hayatı olumsuz etkiledi. Edinilen bilgilere göre, Bilecik'in İnhisar ilçesine bağlı Çayköy köyünde sağanak nedeniyle karayoluna ağaç devrildi. Şiddetli yağışla birlikte taşan dereler, çöken yollar ve sular altında kalan tarım arazileri ilçede yaşamı zorlaştırırken, devrilen ağaç nedeniyle yol bir süre trafiğe kapandı. İhbar üzerine bölgeye sevk edilen Bilecik İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından yola devrilen ağaç kaldırılarak trafik akışı yeniden sağlandı.

Ekiplerin bölgede muhtemel olumsuzluklara karşı çalışmalarını sürdürdüğü öğrenildi. - BİLECİK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı