Bilecik'te Asayiş Kontrollerinde Uyuşturucu Ele Geçirildi
Bilecik'in Bozüyük ilçesinde yapılan asayiş kontrollerinde bir kişinin üzerinde metamfetamin ve bong aparatı bulundu. Şahıs gözaltına alındı.
Bilecik'in Bozüyük İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipleri ilçe merkezinde yaptıkları bir asayiş uygulamasında bir kişiden şüphelendi. Şahsın üzerinde yapılan aramada metamfetamin ve bong aparatı ele geçirildi. Şahıs ekiplerce gözaltına alınarak, Bozüyük İlçe Emniyet Müdürlüğüne götürüldü. - BİLECİK
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3-sayfa