Bilecik'te aranan şahıs jandarma ekiplerince yakalandı
Bilecik'in Yenipazar ilçesinde jandarma ekipleri, alkol veya uyuşturucu etkisi altındayken araç kullanma suçundan aranan Abdullah Y.'yi yakaladı. Şahıs, jandarmadaki işlemlerinin ardından ceza infaz kurumuna teslim edildi.
Edinilen bilgilere göre, Bilecik'in Yenipazar ilçesinde Yenipazar İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince aranan şahısların yakalanmasına yönelik çalışma gerçekleştirildi. Çalışmalar kapsamında, alkol veya uyuşturucu maddenin etkisi altındayken araç kullanma suçundan aranan Abdullah Y. isimli şahıs, Yenipazar ilçesine bağlı Nasuhlar köyündeki ikamet adresinde yakalandı.
Gözaltına alınan şahıs, jandarmadaki işlemlerinin tamamlanmasının ardından Bilecik M Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumuna teslim edildi. - BİLECİK