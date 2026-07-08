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Bilecik'teki orman yangını 3 saatin ardından kontrol altına alındı

Bilecik'teki orman yangını 3 saatin ardından kontrol altına alındı
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Bilecik'in Gölpazarı ilçesinde biçerdöverden çıktığı tahmin edilen anız yangını, ormanlık alana sıçrayarak büyüdü. 2 helikopter, 5 iş makinesi ve 100 personelin müdahalesiyle yangın 3 saatte kontrol altına alındı. Soğutma çalışmaları sürüyor.

Bilecik'te anızdan çıkan ve ormanlık alana sıçrayan yangın, havadan ve karadan yaklaşık 3 saat süren müdahalelerin ardından kontrol altına alındı.

Bilecik'in Gölpazarı ilçesine bağlı Hüyük köyü mevkiinde biçerdöverden çıktığı tahmin edilen anız yangını, ormanlık alana sıçrayarak rüzgarın etkisiyle kısa sürede büyüdü. Alevler hızla Büyükyenice köyüne doğru ilerlerken, yangına 2 helikopter, 5 iş makinesi, 2 su tankeri, çevre ilçe ve beldelerdeki itfaiye ekipleri ile Osman İşlet Müdürlüğüne bağlı 100 personel müdahale etti. Yangın ekiplerin müdahalesiyle 3 saatin ardından kontrol altına alınırken, bölgede soğutma çalışmaları devam ediyor.

Öte yandan, jandarma ekipleri tarafından güvenlik açısından kapatılan Vezirhan-Gölpazarı karayolu kontrollü şekilde ulaşıma açıldı. - BİLECİK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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