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Bilecik'te alkollü ve ehliyetsiz sürücünün motosikleti devrildi, 2 kişi yaralandı

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Bilecik'in Osmaneli ilçesi Düzmeşe köyü yol ayrımında kontrolden çıkan motosiklet devrildi, sürücü ve yolcu yaralanarak hastaneye kaldırıldı. Sürücünün ehliyetsiz ve 1.58 promil alkollü olduğu belirlenirken, kendisine 65 bin TL trafik idari para cezası uygulandı.

Bilecik'te seyir halinde kontrolden çıkarak devrilen motosiklet sürücüsü yaralanırken, şahsın ehliyetinin olmadığı ve alkollü olduğu ortaya çıktı.

Kaza; Bilecik'in Osmaneli ilçesi Düzmeşe köyü yol ayrımı mevkiinde meydana geldi. Alınan bilgilere göre; 11 ADD 754 plakalı motosiklet sürücüsü Recep Emre D. bir anda aracın direksiyon hakimiyetini kaybetti. Kontrolden çıkan motosiklet devrilirken, sürücüsü ve araçta yolcu olarak bulunan Emre E. yaralandı. Yaralılar olay yerine gelen acil servis ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırdı. Burada yapılan araç sürücüsün yapılan alkol testi ölçümünde 1.58 promil alkollü olduğu tespit edildi. Sürücüye 65 Bin TL trafik idari para cezası uygulandı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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