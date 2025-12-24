Haberler

Bilecik'te kontrolden çıkan otomobil takla attı; alkollü sürücü ağır yaralandı

Bilecik-Bozüyük-Dodurga karayolunda alkollü sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu meydana gelen trafik kazasında sürücü ağır yaralandı. Jandarma kazayla ilgili inceleme başlattı.

Bilecik'te kontrolden çıkan otomobil takla atarken, meydana gelen trafik kazasında alkollü olduğu belirlenen araç sürücüsü ağır yaralandı.

Kaza; dün gece Bilecik-Bozüyük- Dodurga karayolu Saraycık Köyü mevkiinde meydana geldi. Bozüyük istikametine seyir halindeki 11 ABF 995 plakalı otomobil sürücüsü Semih A. bir anlık dikkatsizliği üzerine aracın direksiyon hakimiyetini kaybetti. Kontrolden çıkan araç takla atarken, sürücü Semih A. ağır yaralandı. Yaralı sürücü olay yerine gelen acil servis ekiplerince yapılan ilk müdahalesinin ardından Bozüyük Devlet Hastanesi kaldırıldı.

Jandarma kazayla ilgili inceleme başlatırken, sürücünün 0.80 promil alkollü olduğu tespit edildi. - BİLECİK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3-sayfa
