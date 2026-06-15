Haberler

Kazadan sonra kaçan alkollü sürücüyü jandarma yakaladı

Kazadan sonra kaçan alkollü sürücüyü jandarma yakaladı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Bilecik-Osmaneli kara yolunda iki otomobilin çarpıştığı kazada 2 kişi yaralandı. Alkollü olduğu belirlenen sürücü kaza yerinden kaçtı ancak jandarma tarafından yakalandı.

Bilecik'te meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı. Kazadan sonra kaçan ve jandarmanın takibi sonucu yakalanan sürücünün alkollü olduğu belirlendi.

Kaza, dün gece Bilecik-Osmaneli-Sakarya D-650 kara yolu Selçik Köyü mevkii meydana geldi. Karayolunda seyir halindeki S.I. idaresinde 11 EL 200 plakalı otomobil ile Ö.T. idaresindeki 34 HTF 727 plakalı otomobil çarpıştı. Meydana gelen trafik kazasında 34 HTF 727 plakalı otomobil içinde yolcu olarak bulunan Ö.T. ile Z.S.T. yaralandı. Yaralılar olay yerine gelen sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Osmaneli Devlet Hastanesine sevk edildi.

Kaza yerinden kaçtı

11 EL 200 plakalı otomobil sürücüsü S.I. olay yerinde yapılan aramalarda bulunamadı. Alkollü olarak olay yerini terk ettiği değerlendirilen zanlı, jandarma ekipleri yaptıkları kısa bir çalışmanın ardından Selçuk Köyü'nde yakalandı. Şahsın yapılan kontrolde 0.85 promil alkollü olduğu tespit edildi.

Jandarma şahsa trafik güvenliğini tehlikeye sokma suçundan adli işlem başlattı. - BİLECİK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Bu bir ilk! Erdoğan'ın başdanışmanı Mehmet Uçum seçimin yapılacağı tarihi verdi

Bu bir ilk! Erdoğan'ın başdanışmanı seçimin yapılacağı tarihi verdi
107 günlük savaş bitiyor! Beyaz Saray'dan beyaz dumanlar yükseldi

Ve beklenen görüntü geldi

Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Bir zamanlar Süper Lig'deydiler! Tesislerinde artık inekler otluyor

Bir zamanlar Süper Lig'deydiler! Tesislerinde artık inekler otluyor
Aile katliamının nedeni ortaya çıktı! 4 kişi yan yana toprağa verildi

Uzman çavuştan aile katliamı! Evi neden bastığı ortaya çıktı
Tarihi camide ilişki rezaleti: Fantezi olsun diye yaptık

Tarihi camide ilişki rezaleti! Savunmaları olay kadar vahim
Mühendis tavsiyesiyle başladı, şimdi paraya para demiyor: Yurt dışından büyük talep var

Mühendis tavsiyesiyle başladı, şimdi paraya para demiyor
Ateşkes daha imzalar kurumadan krize girdi! İran'dan İsrail'e sert uyarı

Korkulan oldu! Ateşkes daha imzalar kurumadan krize girdi
Endonezya'da kaza geçiren Türk vatandaşı Adana'ya getirildi

Endonezya'da kaza geçirdi! Hava ambulansla Türkiye'ye getirildi
Görüntü Türkiye'den! Kamera dehşet anlarının her saniyesini kaydetti

Görüntü Türkiye'den! Kamera dehşet anlarının her saniyesini kaydetti