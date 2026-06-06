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Yakıt aldıktan saniyeler sonra kaza yaptı

Yakıt aldıktan saniyeler sonra kaza yaptı
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Bilecik'in Vezirhan beldesinde bir akaryakıt istasyonundan çıkış yaparken direksiyon hakimiyetini kaybeden motosiklet devrildi. Kazada yolcu olarak bulunan C. B. yaralanarak hastaneye kaldırıldı, jandarma soruşturma başlattı.

Bilecik'te akaryakıt istasyonundan yakıt alan motosiklet sürücüsü saniyeler sonra kaza yaptı.

Kaza, Bilecik'in Vezirhan beldesi D-650 karayolu üzerinde faaliyet gösteren bir akaryakıt istasyonunda meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, 34 GGR 562 plakalı motosikletine yakıt aldıktan sonra istasyondan çıkış yapmak isteyen U. C. B. bir anda aracın direksiyon hakimiyetini kaybetti. Kontrolden çıkan motosikletin devrilirken, araçta yolcu olarak bulunan C. B. yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sevk edilen acil servis ekipleri yaralıya ilk müdahaleyi olay yerinde yaparak, hastaneye kaldırdı.

Jandarma kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. - BİLECİK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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