8 suç kaydı ile aranan şahıs yakalandı

Bilecik'te 8 suç kaydı ile aranan şahıs jandarma ekipleri tarafından yakalandı.

Edinilen bilgilere göre, Bilecik'in Söğüt ilçesine bağlı Küre Köyü mevkiinde Söğüt İlçe Jandarma Komutanlığı Asayiş ekiplerince yürütülen takipli faaliyet kapsamında Burhan Ü. isimli şahıs kontrol edildi. Yapılan sorgulamada şahsın, 'Kişiyi Hürriyetinden Yoksun Kılma' suçundan hakkında infaza yönelik aranma kaydı bulunduğu tespit edildi. Ekiplerce gözaltına alınan şahsın yapılan sorgulamasında hükümlü veya tutuklunun kaçması, ruhsatsız ateşli silah bulundurma, uyuşturucu madde kullanma, hırsızlık, konut dokunulmazlığını ihlal ve mala zarar verme suçlarından toplam 6 ayrı suçtan 8 suç kaydının bulunduğu belirlendi.

Yakalanan şahıs işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. - BİLECİK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı