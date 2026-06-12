50 traktör sürücüsüne eğitim verildi
Bilecik İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Taşçılar Köyü'nde 50 traktör sürücüsüne rops demiri, reflektör, tepe lambası ve trafik kuralları konusunda eğitim verdi.
Bilecik İl Jandarma Komutanlığa bağlı ekiplerce 50 traktör sürücüsüne eğitim verildi.
Merkez İlçe Jandarma Komutanlığına bağlı 1 Jandarma Motorize Trafik Timleri'nce merkeze bağlı Taşçılar Köyü'nde 50 traktör sürücüsüne eğitim verildi. Sürücülere traktörde rops demiri, üçgen reflektör, tepe lambası ve genel trafik kuralları ile bilgilendirmeler yapıldı. - BİLECİK
Kaynak: İhlas Haber Ajansı