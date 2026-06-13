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5 yıl 10 ay hapis cezası bulunan şahıs yakalanarak, cezaevine gönderildi

5 yıl 10 ay hapis cezası bulunan şahıs yakalanarak, cezaevine gönderildi
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Bilecik'in Gölpazarı ilçesinde hırsızlık suçundan 5 yıl 10 ay hapis cezası bulunan Mustafa K., jandarma ekiplerince yakalanarak cezaevine gönderildi.

Bilecik'te 5 yıl 10 ay hapis cezası bulunan şahıs jandarma ekiplerince yakalanarak, cezaevine gönderildi

Bilecik İl Jandarma Komutanlığınca 'Aranan Şahısların Yakalanmasına' yönelik yürütülen çalışma gerçekleştirdi. Bu kapsamda Bilecik'in Gölpazarı ilçesine bağlı Tongurlar Köyü'nde 'Gereği Açıkta Bırakılmış Eşya Hakkında Hırsızlık' suçundan hakkında 5 yıl 10 ay hapis cezası bulunan Mustafa K. yakalandı. Şahıs jandarma ekipleri tarafından Bilecik M Tipi Kapalı Cezaevine gönderildi. - BİLECİK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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