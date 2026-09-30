Bilecik'te 19 yıl 6 ay 26 gün hapis cezası olan şahıs deponun kömürlüğünde yakalandı

Bilecik'te 19 yıl 6 ay 26 gün hapis cezası olan şahıs deponun kömürlüğünde yakalandıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Bilecik'te hakkında 19 yıl 6 ay 26 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan şahıs, Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince saklandığı deponun kömürlüğünde yakalandı. İşlemlerinin ardından Bilecik M Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'na teslim edildi.
Bilecik'te hakkında 19 yıl 6 ay 26 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan şahıs, saklandığı deponun kömürlüğünde yakalandı.
Edinilen bilgilere göre, Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince gerçekleştirilen çalışmalarda, 'Gece Vakti Bina veya Eklentilerinde Hırsızlık' suçundan 19 yıl 6 ay 26 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan B.A. isimli şahsın saklandığı adres belirlendi. Ekiplerin çalışması sonucu şahıs, saklandığı deponun kömürlüğünde yakalanarak gözaltına alındı.
B.A., işlemlerinin ardından Bilecik M Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'na teslim edildi.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı