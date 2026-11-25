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Bilecik'te 120 öğrenciye siber zorbalık ve teknoloji bağımlılığı eğitimi verildi.

Bilecik İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından SİBERAY faaliyetleri kapsamında Bilecik Mesleki Eğitim Merkezi'nde bilgilendirme çalışması gerçekleştirildi. Çalışmaya katılan 120 öğrenciye son dönemde yaşanan okul saldırıları ve toplumsal etkileri, nihilizmin gençler üzerindeki etkileri, siber zorbalıkla mücadele, teknoloji bağımlılığı ve güvenli internet kullanımı konuları anlatıldı.

Eğitimde, öğrencilerin dijital dünyada karşılaşabilecekleri riskleri tanımaları, bu risklere karşı doğru kararlar vermeleri ve güvenli internet kullanım alışkanlığı kazanmalarının önemi üzerinde duruldu.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı