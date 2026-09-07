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Bilecik’te tırda 1210 paket kaçak sigara ele geçirildi

Bilecik’te tırda 1210 paket kaçak sigara ele geçirildi
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Bilecik'te polis ekiplerince bir tırda yapılan aramada 1.210 paket kaçak sigara ele geçirildi. Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin operasyonunda, 5607 Sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu'na muhalefet suçu kapsamında 1 şüpheli yakalandı. Şüpheli hakkında adli işlem başlatıldığı öğrenildi.

Bilecik'te polis ekiplerince bir tırda yapılan aramada bin 210 paket kaçak sigara ele geçirildi.

Edinilen bilgilere göre, Bilecik İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince kaçakçılığın önlenmesine yönelik çalışma gerçekleştirildi. Ekipler tarafından bir tırda yapılan aramada bin 210 paket kaçak sigara ele geçirildi. Olayla ilgili 5607 Sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu'na muhalefet suçu kapsamında 1 şüpheli yakalandı.

Şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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