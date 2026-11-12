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Bilecik Pazaryeri'nde yardım isteyen şahsa çarpan sürücü kısa sürede tespit edildi

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Bilecik'in Pazaryeri ilçesinde arızası nedeniyle yol kenarına çektiği aracı için yardım isteyen şahsa otomobil çarptı. Yaralanan şahıs Bozüyük Devlet Hastanesine sevk edilirken, olay yerinden kaçan otomobil sürücüsü polis ekiplerince kısa sürede tespit edildi.

Bilecik'te arızalanarak yok kenarına çektiği aracına yoldan geçenlerden yardım isteyen şahsa otomobil çarptı.

Kaza; Bilecik'in Pazaryeri ilçesine bağlı Karaköy Köyü Bozüyük-Sakarya karayolu Derbent Boğazı mevkiinde meydana geldi. Alınan bilgilere göre; karayolunda seyir halinde Muhammed Ş. idaresindeki 34 DS 3673 plakalı araç seyir halindeyken arızalandı. Sürücü hemen aracı yolun sağ tarafına çekerken, yoldan geçen araçlardan yardım istemeye başladı. Bu esnada İlker Ç. idaresindeki 10 ACY 20 plakalı araç kendisine çarparak, olay yerinden kaçtı. Çarpmanın etkisiyle yaralanan Muhammed Ş. olay yerine gelen acil servis ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Bozüyük Devlet Hastanesine sevk edilmiştir.

Yaralının sağlık durumun iyi olduğu öğrenilirken, olay yerinden kaçan şahıs polis ekipleri tarafından kısa sürede tespit edildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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