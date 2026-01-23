Haberler

Jandarmadan dolandırıcılık olaylarına karşı bilgilendirme

İnhisar İlçe Jandarma Komutanlığı, Harmanköy köy kahvesinde dolandırıcılık olaylarına karşı emniyet tedbirlerini köy sakinlerine anlattı ve bilgilendirme broşürleri dağıttı.

Bilecik jandarma ekipleri köy kahvelerinde dolandırıcılık olaylarına karşı bilgilendirme yaptı.

İnhisar İlçe Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler Harmanköy köy kahvesinde dolandırıcılık olaylarına karşı alınabilecek emniyet tedbirleri ve dolandırıcılık olaylarının önlenmesi amacıyla vatandaşlara yönelik bilgilendirme yaptı. Ekipler kahvede bulunan köy sakinlerine evde değerli ziynet eşyası bulundurmamaları hakkında bilgilendirme ve seminer verdi. Ekipleri ardından köy kahvesine olaylarına karşı bilgilendirme broşürleri astı. - BİLECİK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa
