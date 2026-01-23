Jandarmadan dolandırıcılık olaylarına karşı bilgilendirme

Bilecik jandarma ekipleri köy kahvelerinde dolandırıcılık olaylarına karşı bilgilendirme yaptı.

İnhisar İlçe Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler Harmanköy köy kahvesinde dolandırıcılık olaylarına karşı alınabilecek emniyet tedbirleri ve dolandırıcılık olaylarının önlenmesi amacıyla vatandaşlara yönelik bilgilendirme yaptı. Ekipler kahvede bulunan köy sakinlerine evde değerli ziynet eşyası bulundurmamaları hakkında bilgilendirme ve seminer verdi. Ekipleri ardından köy kahvesine olaylarına karşı bilgilendirme broşürleri astı. - BİLECİK