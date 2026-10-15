Haberler

Bilecik İl Emniyet Müdürü Çağlar, operasyonel birimlerde denetim ve inceleme yaptı

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Bilecik İl Emniyet Müdürü Çağlar, operasyonel birimlerde denetim ve inceleme yaptı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Bilecik İl Emniyet Müdürü Erdem Çağlar, operasyonel birimlerde denetim ve incelemelerde bulundu. Çağlar, birimlerden brifing alıp gelecek dönem planlamalarını değerlendirdi ve suçla mücadelede kararlılık mesajı verdi.

Bilecik İl Emniyet Müdürlüğünde operasyonel birimlerde inceleme yapıldı.

Bilecik İl Emniyet Müdürü Erdem Çağlar, operasyonel faaliyet yürüten birimlerde denetim ve incelemelerde bulundu. Gerçekleştirilen faaliyetler, yürütülen çalışmalar ve operasyonel süreçler hakkında birimlerden ayrıntılı brifing alan Çağlar, önümüzdeki döneme ilişkin çalışma ve planlamaları da değerlendirdi.

İl Emniyet Müdürü Erdem Çağlar, "İlimizin huzur ve güvenliğini güçlendirmek için suç ve suçluyla mücadelemizi kararlılıkla sürdüreceğiz" dedi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
'Hayırsever' kılıfıyla insanları zehirliyorlardı! Uyuşturucu baronları deşifre oldu! 'Abla' ve 'Baroniçe' de var

"Hayırsever" kılıfıyla gizlendiler! Uyuşturucu baronları deşifre oldu
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

82. dakikada 3-1 olan maçın sonucunu görenler inanamıyor

82. dakikada 3-1 olan maçın sonucunu görenler inanamıyor
Görüntüler Arnavutköy’den! Dere taştı, okul bahçesi sular altında kaldı

Görüntü Arnavutköy'den! Dere taştı, okul bahçesi sular altında kaldı
Sağanak sonrası çaya araç düştü, 1 kişi kayıp

Araç çaya düştü, 1 kişi kayıp! Yakınlarının feryadı yürek dağladı
İstanbul'daki tarihi cami sular altında kaldı

Görüntü bu sabah kaydedildi!
İstanbul'da inanılmaz kurtarma! 200 kişiyi böyle tahliye ettiler

Çaresizliğin fotoğrafı!
Reyhanlı saldırısı sanığı terörist Mihraç Ural, Suriye’de yakalandı

Kaçarken yakalandı! Terörist Mihraç Ural için hesap zamanı
İstanbul'da felaketin fotoğrafı! Araçlar üst üste yığıldı

Mahalle bir gecede savaş alanına döndü