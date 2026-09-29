Bilecik Bozüyük'te 10 dönüm tarım arazisindeki anız yangını kontrol altına alındı

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Bilecik'in Bozüyük ilçesinde yaklaşık 10 dönüm tarım arazisi yandı.

Yangın, Bozüyük ilçesine bağlı Akpınar köyü mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, tarım arazisinde yangın çıktığı ihbarı üzerine bölgeye jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Bölgeye ulaşan ekipler, yaklaşık 10 dönüm alanda anız yangını çıktığını belirledi. Yangına 1 itfaiye aracı, 1 arazöz ve 3 Jandarma Asayiş Timi ile müdahale edildi. Ekiplerin çalışması sonucu yangın kontrol altına alınırken, soğutma çalışmaları da tamamlandı.

Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi amacıyla inceleme başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı