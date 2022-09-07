Bilecik 3. sayfa haberi | Bilecik'te 11 aracın lastiği kesen şahıs serbest kaldı 3. Sayfa Haberleri Bilecik haberine göre Bilecik'te bir sokak üzerinde yan yana park halindeki 11 aracın dün gece lastikleri kesen şahıs adli kontrol şartıyla serbest kaldı. Bilecik'te bir sokak üzerinde yan yana park halindeki 11 aracın dün gece lastikleri kesen şahıs adli kontrol şartıyla serbest kaldı. Olay, geçtiğimiz gece Bilecik merkez Gazipaşa Mahallesi Hamam Sokak üzerinde gece saat 02: 50'de meydana geldi. C.B. isimli şahıs eline aldığı kesici bir aletle cadde üzerinde park ahlindeki 11 aracın lastikleri kesti. Park halindeki araçlarına sabah işe gitmek için gelen sürücüler şok yaşarken, bazıların ön, bazıların arka lastikleri patlamış halde buldu. Ekiplerin olay yerindeki güvenlik kamerası görüntülerini incelediğinde şahsı C.B. olduğu tespit ettiler. Şahıs evinde gözaltına alınırken, ifadesinde "Alkolüydüm hatırlamıyorum" dedi. Şahıs çıkarıldığı mahkemece adli kontrol şartıyla serbest kaldı. - BİLECİK Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa Gazipaşa Bilecik 3. Sayfa Haberler

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