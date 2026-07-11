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Bigadiç'te araç şarampole uçtu; 2 yaralı

Bigadiç'te araç şarampole uçtu; 2 yaralı
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Bigadiç-Balıkesir karayolunda direksiyon hakimiyetini kaybeden sürücünün şarampole uçması sonucu 2 kişi yaralandı. Yaralılar itfaiye ekiplerince araçtan çıkarılarak sağlık ekiplerine teslim edildi.

Bigadiç-Balıkesir karayolunda direksiyon hakimiyetini kaybeden sürücü şarampole uçtu. Otomobilde bulunan 2 kişi yaralandı.

Kaza, Bigadiç - Balıkesir yolu Bademli Sokak Bigadiç girişinde meydana geldi. Trafik kazası ihbarı üzerine itfaiye grup amirliği ekipleri 1 araç 3 personel ile olay yerine intikal etti.

Olay yerinde Mustafa G.'nin kullandığı 10 U 9034 plakalı araç ile seyir halindeyken direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kaza yaptığı ve meydana gelen kazada herhangi bir sıkışma olmadığı görülmüş Bigadiç itfaiye grup amirliği ekipleri kazada yaralanan 2 vatandaşı araç içerisinden çıkartarak, 112 Sağlık ekiplerine teslim etti.

Kaza ile ilgili tahkikatın sürdüğü öğrenildi. - BALIKESİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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