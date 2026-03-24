Mattia Ahmet Minguzzi'nin annesine tehdit içerikli paylaşım yapan şahıs gözaltına alındı

Kadıköy'de uğradığı bıçaklı saldırı sonucu hayatını kaybeden Mattia Ahmet Minguzzi'nin ailesine yönelik tehdit içerikli paylaşımlar yayınlayan bir şahıs hakkında Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığınca soruşturma başlatıldı. Kayseri'de gözaltına alınan şüpheli, 'tutuklama' talebiyle Sulh Ceza Hakimliği'ne sevk edildi.

Kadıköy'de uğradığı bıçaklı saldırı sonucu hayatını kaybeden 15 yaşındaki Mattia Ahmet Minguzzi'nin annesi Yasemin Akıncılar Minguzzi'ye tehdit içerikli mesajlar gönderen ve paylaşımlar yaptığı iddia edilen şahıs hakkında Asayiş Şube Müdürlüğü Gasp Büro Amirliği'ne müracaatta bulundu. Yasemin Akıncılar Minguzzi'nin ihbarı sonrası Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatıldı. Yürütülen soruşturma kapsamında şahsın, acılı anneye yönelik X platformu üzerinden tehdit içerikli paylaşımlar yaptığı belirlendi.

Kayseri'de gözaltına alındı

Başsavcılıkça verilen talimatla harekete geçen emniyet güçlerince kimlik bilgileri tespit edilen M.E.U., Kayseri Kocasinan'da gözaltına alındı. Şüphelinin adresinde yapılan aramalarda, şahsa ait dijital materyallere el konuldu. Emniyette sorgulama işlemleri tamamlanan şüpheli, 'tutuklama' talebiyle Sulh Ceza Hakimliği'ne sevk edildi. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı