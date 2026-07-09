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Serinlemek için girdiği Habur Çayı'nda kayboldu

Serinlemek için girdiği Habur Çayı'nda kayboldu
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Şırnak'ın Beytüşşebap ilçesinde piknik yaparken serinlemek için Habur Çayı'na giren 27 yaşındaki Hakan Sak, akıntıya kapılarak kayboldu. Arama kurtarma ekipleri bölgede çalışma başlattı.

Şırnak'ın Beytüşşebap ilçesinde serinlemek için girdiği Habur Çayı'nda akıntıya kapılarak kaybolan gencin bulunması için çalışma başlatıldı.

Edinilen bilgilere göre, arkadaşlarıyla birlikte Taşarası köyü Komato bölgesine pikniğe giden Hakan Sak (27), serinlemek için Habur Çayı'na girdi. Bir süre sonra dengesini kaybeden Sak, kuvvetli akıntıya kapılarak gözden kayboldu. Durumu fark eden arkadaşlarının 112 Acil Çağrı Merkezi'ne yaptığı ihbar üzerine bölgeye jandarma, sağlık ve ilgili arama-kurtarma ekipleri sevk edildi.

Ekipler, Habur Çayı ve çevresinde Sak'ı bulmak için arama çalışması başlattı. - ŞIRNAK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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